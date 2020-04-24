İran Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, düzenlediği günlük basın toplantısında ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saatte ülke genelinde 93 kişinin Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 574'e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının ise 1168 artarak 88 bin 194'e ulaştığını bildirdi.

Şu ana kadar toplam 66 bin 596 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini bildiren Cihanpur, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 3 bin 121 olduğunu söyledi.