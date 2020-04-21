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21 Nis 2020 14:41

İran Sağlık Bakanlığı'ndan Kovid-19 vaka sayısı açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı'ndan Kovid-19 vaka sayısı açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 88 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam vefat sayısının 5 bin 297'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1297 artarak 84 bin 802'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 357'sinin durumunun kritik olduğu bilgisini veren Cihanpur ayrıca, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 60  bin 965 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

News Code 1885949

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