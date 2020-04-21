İran Sağlık Bakanlığı'ndan Kovid-19 vaka sayısı açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 88 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam vefat sayısının 5 bin 297'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1297 artarak 84 bin 802'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 357'sinin durumunun kritik olduğu bilgisini veren Cihanpur ayrıca, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 60 bin 965 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.