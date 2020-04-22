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22 Nis 2020 14:43

İran'da kovid-19 vakalarında son durum: 63 bin 113 kişi iyileşti

İran'da kovid-19 vakalarında son durum: 63 bin 113 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında yatığı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 94 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 391'e çıktığını aktaran Cihanpur,  vaka sayısının 1194 artarak 85 bin 966'ya ulaştığını bildirdi.

Cihanpur, hastanelerde tedavi görenlerden 3 bin 311 hastanın durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 63  bin 113 olduğunu ifade etti.

News Code 1885978

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