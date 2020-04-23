  1. Toplum
23 Nis 2020 14:43

İran'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları açıklaması

İran'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, düzenlediği günlük basın toplantısında ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında yatığı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 90 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 481'e çıktığını aktaran Cihanpur,  vaka sayısının 1030 artarak 87 bin 26'ya ulaştığını bildirdi.

Cihanpur, hastanelerde tedavi görenlerden 3 bin 105 hastanın durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 64  bin 843 olduğunu ifade etti.

News Code 1885997

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