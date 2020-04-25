İran'da koronavirüse yakalanan 68 bin 193 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki kovid-19 vakaları ve vefat sayısıyla ilgili açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 76 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 650'ye çıktığını aktaran Cihanpur, 1134 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısının ise 89 bin 328'e ulaştığını bildirdi.

Şu ana kadar toplam 68 bin 193 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini bildiren Cihanpur, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 3 bin 96 olduğunu söyledi.