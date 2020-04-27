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27 Nis 2020 14:30

İran'da Kovid-19 vaka sayısı bugün de azaldı

İran'da Kovid-19 vaka sayısı bugün de azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, düzenlediği günlük basın toplantısında ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki yeni tip koronavirüs (kovid-19) vakaları ve vefat sayısıyla ilgili açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saatte kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 96 kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 806'ya çıktığını aktaran Cihanpur, 991 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısının ise 91 bin 472'ye ulaştığını bildirdi.

Şu ana kadar toplam 70 bin 933 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini bildiren Cihanpur, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 3 bin 11 olduğunu söyledi.

News Code 1886070

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