İran'dan koronavirüs kaynaklı can kaybı ve vaka sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 60 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 710'a çıktığını aktaran Cihanpur, 1153 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısının ise 90 bin 481'e ulaştığını bildirdi.

Şu ana kadar toplam 69 bin 657 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini bildiren Cihanpur, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 3 bin 79 olduğunu söyledi.