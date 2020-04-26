  1. Toplum
26 Nis 2020 14:41

İran'dan koronavirüs kaynaklı can kaybı ve vaka sayısı azaldı

İran'dan koronavirüs kaynaklı can kaybı ve vaka sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı, ülke genelindeki yeni tip koronavirüs (kovid- 19) vakaları ve vefat sayısını açıkladı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 60 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 710'a çıktığını aktaran Cihanpur, 1153 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısının ise 90 bin 481'e ulaştığını bildirdi.

Şu ana kadar toplam 69 bin 657 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini bildiren Cihanpur, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 3 bin 79 olduğunu söyledi.

News Code 1886050

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 8 + 5 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler