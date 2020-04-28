İran'dan ABD'ye "göçmenleri bırakın" uyarısı

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'deki göçmen gözaltı merkezlerinde tutulan 1500 göçmenin durumundan endişelerini belirterek, Twitter hesabı üzerinden şöyle bir yazı paylaştı:

"Birleşmiş Milletler'in (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin, 1500 göçmenin ABD'deki kalabalık ve sağlıksız gözaltı merkezlerinde tutulmasının yanı sıra hayatlarının tehlikede olmasına dair raporundan derin endişe duyduğumuzu ilan ediyoruz.

ABD yönetimi bu göçmenlere karşı kötü davranışlarından sorumludur. Onlar suçlu değil. onları serbest bırakın."