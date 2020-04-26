İran Siyonist Rejim'in "Batı Şeria'yı ilhak" planını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Siyonist Rejim'in Batı Şeria'nın Filistin topraklarını ilhak etme ve yerleşim yerlerini genişletme yönündeki son eylemlerini kınayarak, atılan bu adımların ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı sözde barış planı "Yüzyılın Anlaşmasının" uygulanması yönünde olduğunu söyledi.

Musevi, bu eylemleri uluslararası hukukun 'ihlali' ve bölge güvenliği için bir 'tehdit' olarak nitelendirerek, BM ve uluslararası diğer kurumları bu eylemler karşısında harekete geçmeye çağırdı.

Siyonist Rejim'in koronavirüsün neden olduğu mevcut durumu kötüye kullanmasına dikkati çeken Musevi, Filistin halkının aynı zamanda işgal, kuşatma ve yaptırımlarla mücade ettiğini belirtti.

Filistin topraklarının Filistin halkına ait olduğunu belirten Musevi, "Siyonist rejim işgalci bir rejimdir. Filistin krizinin tek çözümü, bu toprakların ana sakinleri arasında referandum yapmak ve başkent Kudüs'te bağımsız bir Filistin devleti kurmaktır" ifadelerinde bulundu.