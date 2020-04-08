İran: ABD'nin bazı ülkelere uyguladığı yaptırımlar kaldırılmalı

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, Birleşmiş Milletler'in (BM) Genel Kurulu'nun "Koronavirüs ile Mücadelede Küresel Dayanışma" başlıklı kararının kabulü dolayısıyla bu kurulun başkanına gönderdiği bir mektupta, " Koronavirüsün tüm dünyayı sardığı mevcut durumda uluslararası dayanışma ve işbirliği gerekiyor. Çünkü tüm ülkeler bu küresel salgınla mücadelede bir cephede bulunuyor" dedi.

Taht Revançi, ABD'nin koronavirüsle karşı karşıya olan ülkeler üzerindeki yaptırımlarını eleştirerek, "Bu durum sadece o ülkelerin vatandaşlarının zararına değil, aynı zamanda dünyadaki tüm insanların sağlığına zarar veriyor" değerlendirmelerinde bulundu.

"Koronavirüsle mücadelede ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının kaldırılması tün dünyanın yararınadır" ifadesini kullanan Taht Revançi, BM Genel Sekreteri, Dünya Sağlık Örgütü, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve sivil toplum kuruluşlarının ABD'nin tek tarflı yaptırımlarını kaldırması için gönderdiği teleplere dikkati çekerek, "ABD, bu talepleri yerine getirmek ve yasadışı yaptırımlarını kaldırmak yerine bu yaptırımları daha da artmıştır" diye kaydetti.

İki hafta önce İran ve BM'deki diğer 7 ülke temsilcisi, BM Genel Sekreteri'ne gönderdiği ortak bir mektupta, koronavirüsle pençeleşen ülkeler üzerindeki tek taraflı yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurgulamıştı.