İran'dan IŞİD'in Haşdi Şabi'ye yönelik saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, terör örgütü IŞİD'in mübarek Ramazan ayında 10 Haşdi Şabi mensubunun yaşamını yitirmesine neden olan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Irak halkı ve hükümetine başsağlı dileyen Musevi, "Irak, en kısa sürede bu ülkenin halkı ve hükümetinin yardımı ile birlikte bazı devletlerin desteğiyle oluşturulan bu terör örgütünün kalıntılarından kurtulacaktır" dedi.

Musevi ayrıca, "İran İslam Cumhuriyeti, Irak'ın terörle mücadele ve ülkede barış ve istikrar sağlama çabalarını destekleyerek, bu ülkedeki huzur ve istikrarı bozan her türülü eylemi kınıyor" ifadesini kullandı.

IŞİD'in Selahaddin'e bağlı Mikeyşife ve Beled bölgelerinde Haşdi Şabi'ye yönelik saldırısında 10 Haşdi Şabi mensubu hayatını kaybetmişti.