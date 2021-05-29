İran Uluslararası Bologna Çocuk Kitapları Fuarı'nda

Bologna Çocuk Kitapları Fuarı’nda İran’ı temsil eden TUTI Books Yayınlar Asya’nın en iyi çocuk yayıncı ödülü için Çin, Japonya ve Güney Kore ile yarışacak. Bu ödül profesyonel ve yaratıcı çocuk yayıncılara verilmektedir.

Dünyanın en prestijli çocuk kitap fuarlarından biri olarak gösterilen Bologna Çocuk Kitapları Fuarı (BCBF), önümüzdeki 14-17 Haziran tarihlerinde İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

1963'ten beri İtalya'nın Bologna kentinde genel olarak Mart veya Nisan aylarında yılda dört gün düzenlenmektedir. Çocuk kitaplarının yaratılması ve yayınlanmasıyla ilgilenen tüm profesyonellerin buluşma yeridir ve esas olarak hakların satın alınması ve satılması için kullanılır.