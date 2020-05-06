İtalya'yla ilgili korkutan koronavirüs araştırması

İngiliz araştırmacıalar, koronavirüs sonrası normalleşme adımlarına geçen İtalya'yla ilgili korkutan bir rapor yayımladı. İtalya'daki ufak bir artış bile ikinci bir ölümcül enfeksiyon dalgasını tetikleyebilir.

Imperial College London'un matematiksel modellemesine göre, İtalya'da tanıtılan karantina önlemleri Covid-19'un yayılmasını başarıyla durdurdu ve virüsün yayılma sayısını birin altında tuttu. Ancak bu baskılama sadece geçici olabilir ve hareketteki yüzde 20'lik bir artış bile çok daha büyük bir ölüm dalgasının başlamasına neden olabilir.

Araştırmaya göre nüfusun beşte biri normal hayata geri döndüğünde 5 bin, %40’ı geri döndüğünde ise 23 binden fazla ek ölümün gerçekleşebilir. Bu da İtalya'da ikinci dalganın mevcutl ölümlerden fazla can alabileceği anlamına geliyor.

Normalleşme sürecinin başladığı İtalya'da bugüne kadar 29 bin 315 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer normalleşmeye rağmen uyarılarda bulunmaya devam ediyor, ikinci dalga yaşanmaması için de halkı kurallara uymaya davet ediyor.

Kaynak: CNN Türk