Erzincan'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.41'de Kemaliye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, yaklaşık 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.41'de Kemaliye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.41'de Kemaliye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, yaklaşık 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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