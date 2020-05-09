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9 May 2020 20:59

Erzincan'da korkutan deprem

Erzincan'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.41'de Kemaliye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.41'de Kemaliye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, yaklaşık 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

News Code 1886360

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