Rusya'da bir günde 10 bin 598 yeni vaka

Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka ve ölü sayısı tüm dünyada artmaya devam ediyor. Son verilere göre; dünya genelinde vaka sayısı 4,5 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 300 bini geçti.

Rusya’da koronavirüs vakalarındaki kritik artış devam ediyor. Ülkede bir günde 10 bin 598 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 262 bin 843’e yükselirken; Rusya Sağlık Bakanlığı, 113 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 2 bin 418’e ulaştığını duyurdu.

Kaynak: CNN Türk