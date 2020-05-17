İran'da koronavirüse yakalanan 94 bin 464 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki yeni tip koronavirüs (kovid-19) vakaları ve vefat sayısıyla ilgili açıklama yaptı.

Son 24 saat içerisinde 51 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının 6 bin 988'e çıktığını açıklayan Cihanpur, 1806 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısının 120 bin 198'e ulaştığını söyledi.

Cihanpur, şu ana kadar toplam 94 bin 464 kişinin virüsü yenerek hastanelerden taburcu olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 705 olduğunu dile getirdi.