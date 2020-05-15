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15 May 2020 14:31

İran Sağlık Bakanlığından son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığından son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülke genelindeki yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) vakaları ve vefat sayısını açıkladı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve vefat sayısıyla ilgili açıklama yaptı.

Son 24 saat içerisinde 48 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının 6 bin 902'ye çıktığını açıklayan Cihanpur, 2 bin 102 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısının 116 bin 635'e ulaştığını kaydetti.

Cihanpur, şu ana kadar toplam 91 bin 836 kişinin virüsü yenerek hastanelerden taburcu olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 727 olduğunu aktardı.

News Code 1886495

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