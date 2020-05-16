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16 May 2020 14:42

İran'da yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı azaldı

İran'da yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı, ülke genelindeki yeni tip koronavirüs (kovid- 19) vakaları ve vefat sayısını açıkladı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Chanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 35 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 937'ye çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısı da 1757 artarak 118 bin 392'ye ulaştığını bildirildi.

Şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 93 bin 147 olduğunu bildiren Cihanpur, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 716 olduğunu söyledi.

News Code 1886515

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