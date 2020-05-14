İran'dan ABD'ye "devlet terörizmini sona erdirin" mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda ABD'lilerin İran'ın terörizmle mücadelede onlarla işbirliği yapmama konusundaki iddialarına tepki gösterdi.

Musevi'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"ABD, çeşitli terörist gruplar oluşturarak silahlandırma ve devlet terörizmi uygulamanın yanı sıra başka bir terörist rejimi açıkça destekleme tarihiyle terörle mücadele çabalarını değerlendirmek için iyi bir ölçüm değildir."

Musevi ayrıca, "ABD, devlet terörizmini sona erdirmelidir" ifadesini kullandı.