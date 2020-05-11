Sadece asi bir rejim uluslararası hukuku ihlal etmekten gurur duyabilir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Sadece asi bir rejim, herhangi bir ahlaki sorumluluk duygusu olmadan, uluslararası yükümlülüklerini ve uluslararası hukuku ihlal etmekten gurur duyabilir" dedi.

Musevi, paylaşımında "Benim 8 Mayıs 2018'deki sözlerimi hatırlayın; Sonsuz rezalet Amerikan yönetimi için kalacaktır" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün nükleer anlaşmadan çıkmalarının 2. yıldönümünde atıığı bir Tweette "ABD nükleer anlaşması olmadan daha güvenlidir" iddiasında bulunmuştu.

Washington yönetimi Başkan Donald Trump'ın isteğiyle, nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamış ve İran karşıtı yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.