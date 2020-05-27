İslam Devrimi Lideri 3 Haziran'da konuşma yapacak

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, önümüzdeki hafta Çarşamba günü İslam İnkılabı'nın kurucusu İmam Humeyni'nin (r.a) 31. vefat yıl dönümü münasebetiyle bir konuşma yapacak.
Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin İran ulusuna hitap edeceği konuşma TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
Bu sene yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İmam Humeyni (r.a) Türbesi'nde anma merasimi yapılmayacak.
İmam Humeyni'nin (r.a) vefat yıl dönümü vesilesiyle yerli ve ulusal radyo ve televizyon kanallarından özel programlar yayınlanacak.
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