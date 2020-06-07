Zarif'ten merhum Abdullah Şallah için başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Filistin İslami Cihad Hareketi eski genel sekreteri Dr. Ramazan Abdullah Şallah'ın vefatı nedeniyle başsağlı dileğinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Zarif, Dr. Ramazan Abdullah Şallah'ın Siyonist Rejim'e karşı mücadelede bütün tehlike ve tehditlere rağmen Filistin ve Kudüs'ün özgürleştirilmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Zarif yayınladığı mesajda, Abdullah Şallah'ın vefatından dolayı, Filistin halkı özellikle İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale ve muhterem ailesi için bağsağlığı diledi.

Filistin İslami Cihad Hareketi eski genel sekreteri 62 yaşındaki Dr. Ramazan Abdullah Şallah yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.