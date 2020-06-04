İsrail'den Şeyh Sabri'ye 4 ay Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası

Siyonist Rejim polisi, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye 4 ay daha Harem-i Şerif'ten uzaklaştırılma cezası verdi.

Şeyh Sabri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evine baskın düzenleyen İsrail güçlerinin 4 ay daha Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası verildiğine ilişkin tebligatı kendisine teslim ettiğini söyledi.

Mescid-i Aksa'yı savunmaya devam edeceğini vurgulayan Şeyh Sabri, şunları kaydetti:

"Bu durum işgal devletinin tabiatındandır. İşgale karşı yükselen sesleri susturmak istiyorlar. Beni hedef almaları aslında Aksa'yı hedef almaları demektir. Çünkü Harem-i Şerif'te gözleri var. İşgal devletinin bu üslubu ibadet özgülüğüne, demokratik devlet söylemine ve uluslararası hukuka aykırıdır."