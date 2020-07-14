  1. Siyaset
14 Tem 2020 09:49

İranlı yetkiliden Bahreyn'deki idam kararlarına kınama

İranlı yetkiliden Bahreyn'deki idam kararlarına kınama

İran Meclis Başkanı Danışmanı Emir Abdullahiyan tarafından yapılan açıklamada, "Al Halife, sahte İsrail rejimi ile ilişki kurmak yerine halkıyla olan ilişkilerini düzeltmelidir" denildi.

İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Bahreyn'de iki hükümet muhalifine verilen idam cezası kararına tepki gösterdi.

Emir Abdullahiyan'ın paylaşımında, "Koronavirüsün yayıldığı dönemde Bahreynli iki gence idam cezası vermek, Al Halife rejiminin halkıyla olan çatlağın daha derinleştiğini gösteriyor. Bahreyn'deki işkence, idam ve sistematik insan hakları ihlallerini şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

İranlı yetkili ayrıca, "Al Halife, sahte İsrail rejimi ile ilişki kurmak yerine halkıyla olan ilişkilerini düzeltmelidir" dedi.

News Code 1887782

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