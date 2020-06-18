ABD kendi cinayetlerini örtbas edebilmek çin İran'ı suçluyor

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, ABD bölgedeki cinayetlerini örtbas etmek ve birliklerinin Afganistan, Yemen ve Irak'ta işlediği cinayetlerine doğrudan ya da dolayılı olarak katılmak amacıyla İran'ı bölgede güvenlik ve istikrar için bir tehdit oluşturmak ve terörizmi desteklemekle suçluyor. Bunun yanı sıra Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptırm uyguluyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerini Afganistan'daki eylemlerinden dolayı soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yaptırım uygulanmasının önünü açan kararnameyi imzalamıştı.