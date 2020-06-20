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20 Haz 2020 08:59

Avrupalılar ABD baskıları karşısında direnemediklerini kabul ediyor

Avrupalılar ABD baskıları karşısında direnemediklerini kabul ediyor

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Üç Avrupa ülkesi halk karşısında iyi görünümünü bırakmalı ve özel görüşmelerde kabul ettikleri şeyi açıkça dile getirmelidir" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Muhammed Cevad Zarif, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, şunları kaydetti: Üç Avrupa ülkesi halk karşısında iyi görünümünü bırakmalı ve özel görüşmelerde kabul ettikleri şeyi dile getirmelidir (ABD'nin baskıları karşısında direnemedikleri nedeniyle nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getiremediklerini). 

Mevcut maskenin arkasında Trump ve Netanyahu'nun müttefiki üç Avrupa ülkesi var ve bunlar hiçbir şekilde İran'a tavsiyede bulunacak durumda değiller.

News Code 1887217

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