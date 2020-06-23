İran Savunma Bakanı: Ülke hava sahası tamamen güvenli

Halhal kenti milletvekili Seyyid Gani Nazari, bugün mecliste Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatemi'nin katılımıyla düzenlenen kapalı oturuma dair açıklamada bulundu.

Merhr'e konuşan Nazari, "Savunma Bakanı, kapalı oturumda savunma sanayi ve sanayinin ilerlemesi hakkında bir konuşma gerçekleştirdi" dedi.

Nazari, "Savunma Bakanı yaptığı konuşmada, ülke hava sahasının tamamen güvenli olduğunu ve hava savunma sistemlerinin en küçük drone'ları bile tespit edebilme yeteneğine sahip olduğunu söyledi" ifadesini kullandı.

Halhal kenti milletvekili, Tuğgeneral Hatemi'nin düşmanın herhangi bir hareketinin İran Ordusu ile Devrim Muhafızları Ordusu tarafından izlendiğini söylediğini aktardı.