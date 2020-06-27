Suudilerden Yemen'in Hudeyde vilayetine havan topu saldırısı

Al Masirah TV kanlının haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in farklı bölgelerine yönelik art arda saldırıları devam ediyor.

Suudi Koalisyonu yeni düzenlediği saldırıda Yemen'in liman kenti Hudeyde'yi havan mermileriyle hedef aldı.

Suudi koalisyonuna bağlı güçlerin dün de Hudeyde'ye karşı geniş çaplı topçu saldırı düzenlediği belirtilmişti.

Suudi koalisyonu Mart 2015’ten bu yana Yemen’de halkın desteklediği Ensarullah Hareketi’nin ilerleyişini durdurmak için bu ülkeye yönelik askeri müdahalede bulunmaktadır.