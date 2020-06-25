Suudi savaş uçaklarından Yemen'e yoğun saldırı

Al Masirah TV kanalının haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'e yönelik saldırıları sürüyor.

Suudi koalisyonuna ait savaş uçaklarının son 24 saat içerisinde Yemen'in farklı bölgelerine saldırdığı belirtildi.

Arap medyası Sana, Cevf ve Bayda vileyetlerindeki yerleşim bölgelerinin Suudi savaş uçaklarının saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

Suudi koalisyonu Mart 2015’ten bu yana Yemen’de halkın desteklediği Ensarullah Hareketi’nin ilerleyişini durdurmak için bu ülkeye yönelik askeri müdahalede bulunmaktadır.