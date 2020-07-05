Bağdat’tan Ankara’ya sert uyarı

Irak Hükümet Sözcüsü Ahmed Molla Talal, Türkiye’den, IKBY sınırları içerisindeki operasyonlarını durdurmasını talep etti.

Ahmed Molla Talal yaptığı yazılı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) IKBY topraklarında sürdürdüğü operasyonları “şiddetle kınadıklarını” ve bu tür eylemlerin her iki taraf arasındaki ilişkilere zarar verdiğini söyledi.

Molla Talal, “Bölgesel barışa giden yolda, Irak'ın egemenliğine, vatandaşlarının can ve mallarına yapılan saldırıların derhal durdurulmasını talep ediyoruz” dedi.

Irak hükümetinin Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisini çağrarak protesto mektubunu ilettiğini hatırlatan Ahmed Molla Talal, söz konusu mektupta Irak'ın bu saldırıları reddettiğini ve durdurulmadığı taktirde uluslararası hukuk ve sözleşmelerden doğan haklarını kullanacağını belirttiğini vurgulladı.

Irak Hükümet Sözcüsü, “Türk tarafının tüm insani, maddi kayıpların hukuki ve ahlaki sorumluluğunu üstlenmesini, Irak'ın egemenliğinin, istikrarının, toprak bütünlüğünün ve halkının güvenliğinin ihlal edildiğini kabul etmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Molla Talal, bölgede istikrarı teşvik etmek, Irak'ın topraklarını ve halkının can güvenliğini koruma hakkı için adımlar atmasını istedi.

Kaynak: Rudaw