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12 Tem 2020 08:19

Irak’ta Amerikan askeri konvoyuna saldırı

Irak’ta Amerikan askeri konvoyuna saldırı

Irak’ta ABD ordusuna ait askeri araç ve malzemeleri taşıyan 3 TIR kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından ateşe verildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Irak’ın güneyindeki Divaniye kentini Semave kentine bağlayan otobanın üzerinde bulunan el-Necmi bölgesinde ABD ordusuna ait Hummer tipi askeri araçları ve malzemeleri taşıyan 3 tır kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından durdurularak, ateşe verildi.

Çıkan yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, ABD’ye ait helikopterler bölgede keşif uçuşu yaptı.

Görgü tanıkları helikopterlerin bazı yaralıları hastaneye taşıdığını iddia ederken, tırların Basra yönünden geldiğini öne sürdüler.

News Code 1887722

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