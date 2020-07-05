Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye yeni roketli saldırı

Irak basınına göre, başkent Bağdat'ta yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendi.
Irak televizyon kanalı Dicle, Patriot hava savunma sisteminin roketi engellemede düzgün çalışmadığını ve roketin Yeşil Bölgesi'nin yakınlarına isabet ettğini bildirdi.
ABD'ye yakın medya kuruluşları ise Yeşil Bölge'de yeni kurulan Patriot hava savunma sistemlerinin roketi engellediğini ileri sürdü.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yeşil Bölge'ye ocak ayından bu yana sık sık gerçekleştirilen roketli saldırıların ardından ABD, bölgede konuşlandırdığı Patriot hava savunma sistemlerini test etmişti.
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