İran-Irak arasındaki Sumar Sınır Kapısı kısmen açılıyor

Irak basınına göre Diyale valisi Mütenne El Timimi, Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi'nin Diyale'ye ziyareti ile ilgil basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "El Kazımi'nin ziyaretinin asıl amacının terör örgütü IŞİD'e karşı Irak'ın Kahramanları Operasyonları'nın 4. aşamasının başlamasıydı" dedi.

El Timimi ayrıca, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile olan ortak güvenlik sorununun yakında sona ereceğini belirtti.

El Timimi, güvenliğin sağlanması amacıyla Başbakan El Kazıminin İran'la olan Mendili Sınır Kapısı'nı ziyaret ettiğini ifade ederek, koronavirüs nadeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan Mendili kara sınırının artık haftada iki gün açık olacağını bildirdi.

Son günlerde İran Gümrük Kurumu Sözcüsü Ruhullah Latifi, Irak Başbakanı Kazımi’nin Sumar ve Şalamçe sınır kapılarının kısmen açılmasını onayladığını duyurmuştu.