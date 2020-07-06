İran-Pakistan ortak sınır kapılarında ticaret faaliyetleri hızlandı

İran Gümrük Kurumu Sözcüsü Ruhullah Latifi, Pakistan ile olan kara sınır kapılarının son durumuna dair açıklamada bulunarak, "Pakistan hükümetinin kararına göre, Mircave Sınır Kapısı'nın yanı sıra 'Rimdan', 'Pişin', 'Kuhak' ve 'Calik'ten oluşan 4 ortak sınır ticaret merkezi yeniden hizmete açıldı" dedi.

Latifi, "Şu anda yeni karara göre Rimdan ile Pişin sınırından günlük olarak 60 ila 100 kamyonun geçişine izin veriliyor." ifadesini kullandı.

Rimdan kara sınırında yaklaşık 400 kamyonun bekleme yaptığını belirten Latifi, hafta sonuna kadar tüm kamyonların Pakistan tarafına geçeceğini söyledi.

Bunlara ilave olarak Latifi, "Halihazırda Pakistan'a ihracat konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur ve bu ülkeye her türlü ticari mal ihraç edebiliriz" diye konuştu.

Pakistan yönetimi Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle İran'la olan sınır kapılarını kapatmıştı.