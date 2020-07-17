  1. Ekonomi
17 Tem 2020 12:43

İran-Irak sınır kapılarının son durumu

İran-Irak sınır kapılarının son durumu

İran Ticareti Geliştirme Kurumu Arap ve Afrika Ülkeleri İşlerinden Sorumlu Ferzat Pilten, İran-Irak arasında iki sınır kapısı daha açılacağını duyurdu.

İran Ticareti Geliştirme Kurumu Arap ve Afrika Ülkeleri İşlerinden Sorumlu Ferzat Pilten, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Meysan'daki Eş-Şit ve Diyala'daki El-Munziriyye sınır kapılarının yeniden açılmasını onayladığınu duyurdu.

İran Gümrük Kurumu Sözcüsü Ruhullah Latifi, Irak Başbakanı Kazımi’nin Sumar ve Şalamçe sınır kapılarının kısmen açılmasını onayladığını duyurmuştu.

Son günlerde İran'ın Kermanşah ve İlam eyaletleri ile komşu olan Irak'ın Diyale vilayetinden bir yetkili, Sumar sınır kapısının tekrar açıldığını bildirmişti.

Bağdat hükümeti, Kovid-19 salgını nedeniyle şubat ayında İran'dan gelen yolcuların ülkeye girişini engellemişti. 

News Code 1887851

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