Avusturya'dan İran nükleer anlaşmasına destek

Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nun yeni tur toplantısına katılmak üzere Viyana'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Abbas Irakçi dün Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bir araya geldi. İkili görüşmede nükleer anlaşmanın son durumu masaya yatırıldı.

Bu görüşmede Schallenberg, söz konusu anlaşmayı "en etkili diplomatik anlaşma" olarak nitelendirerek, tüm tarafların anlaşmanın korunmasına katkıda bulunması gerektiğini vurguladı.

Nükleer anlaşmada kalan tarafları anlaşma çerçevesinde tüm taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulunan Schallenberg, "Avusturya bölgedeki güveni yeniden inşa etmeye yardımcı olmaya devam edecek" dedi.

Avusturya Dışişleri Bakanı, "Nükleer görüşmelerine ev sahipliği yapan Viyana, her zaman 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya bağlı kalmıştır." diye konuştu.

Bugün düzenlenecek Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı'na İran ile nükleer anlaşmaya bağlı kalan diğer tarafların temsilcileri (Çin, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere) katılacak.

Bu toplantıda İran'a yaptırımları geri getirme mekanizmasını (snapback) aktifleştirmeye çalışan ABD'nin gayrimeşru talebinin ele alınması bekleniyor.