Çin'in Tahran Büyükelçisi, ABD'nin tek taraflı eylemlerini kınadı

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Çin'in Tahran Büyükelçisi Çang Hua dün akşam bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede iki ülkenin ikili, bölgesel ve uluslararası düzeylerdeki meseleleri ele alınırken siyasi işbirliklerinin artması gerektiğine vurgu yapıldı.

Çin’in Tahran Büyükelçisi Çang Hua da, Şehit Fahrizade suikastını bir kez daha kınayarak ABD'nin dünyadaki yasadışı ve tek taraflı eylemlerini kınadı.

Çang Hua ayrıca ABD’nin koşulsuz olarak derhal nükleer anlaşmaya dönüp İran’a karşı tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladı.