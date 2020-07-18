Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Sağlık Bakanlığı'na göre, şimdiye kadar ülkede 25 milyon kişiye koronavirüs bulaşmış olabilir. 14 bin kişi de hayatını kaybetmiştir. Büyük ihtimalle 30 ila 35 milyon kişi de koronaya yakalanabilir" dedi.

Toplumda dayanma gücünün arttırılması gerektiğini vurgulayan Ruhan, "Bu yılın sonuna kadar gelenek göreneklerimizi bir kenara bırakmalıyız. En basit, etkili ve en az maliyetli yöntem, maske kullanmak, sosyal mesafeyi korumak ve toplantılar yapmaktan kaçınmaktır." ifadesini kullandı.

“Koronavirüs hastalığı için henüz kesin bir tedavi veya aşı yok. Dolayısıyla virüsün yayılma zincirini kırmmaktan başka çaremiz yok.” diyen Ruhani, İran’ın koronavirüs aşısı geliştirmek için çalışmakta olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Hem Sağlık Bakanlığı hem de ilaç şirketlerimiz bazı etkili ilaçlar üretme konusunda iyi çalışmalar yaptılar. Şu anda 5 olumlu ilaç kullanılıyor. Önümüzdeki haftalarda da koronavirüs tedavisinde yeni bir ilaç kullanılacak." diye konuştu.

İran Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar toplam 269 bin 440 Kovid-19 vaka tespit edildi. 232 bin 873 hasta ise COVID-19'u yenerek hastanelerden taburcu oldu.

Yeni tip koronavirüs ülkede ilk kez 19 Şubat 2020'de Kum kentinde 2 kişide görülmüştü.