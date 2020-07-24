İran'da güncel koronavirüs vakaları: 249 bin 212 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 215 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 15 bin 289'a çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 489 artarak, 286 bin 523'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 653'ünün durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 249 bin 212 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Rezevi Horasan, Alborz, İlam, Huzistan, Mazenderan, Fars, Zencan, Gülistan, Kerman ve Luristan eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.