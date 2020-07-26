  1. Ekonomi
26 Tem 2020 11:12

5 ay sonra Irak ile olan Çezabe Sınır Kapısı açıldı

5 ay sonra Irak ile olan Çezabe Sınır Kapısı açıldı

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaklaşık 5 ay kapatılan İran ile Irak arasındaki Çezabe Sınır Kapısı yeniden ticari geçişler için açıldı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaklaşık 5 ay kapatılan İran ile Irak arasındaki Çezabe Sınır Kapısı yeniden ticari geçişler için açıldı.

Konuya ilişkin açıkalamda bulunan Deşt-i Azadegan Valisi Hamid Silavi, "Çezabe Sınır Kapısı, Irak'ın Meysan vilayeti yetkililerle uzun süren görüşmeler sonrasında bu sabah transit geçişler için açıldı" dedi.

Irak, 8 Mart 2020’de yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında ülkenin İran'la olan 5 kara sınır kapısını kapatmıştı.

Bağdat, COVID-19 salgını nedeniyle şubat ayında İran'dan gelen yolcuların ülkeye girişini engellemişti.

News Code 1888054

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