Petrol "stok" endişeleri ile 4 ayın zirvesinden geriledi

Petrol fiyatları New York'ta, ABD'de ham petrol stoklarındaki sürpriz artış işaretlerinin, dünyanın birçok bölgesinin koronavirüs pandemisini kontrol altına almakta zorlandığı bir ortamda, arza ilişkin endişeleri artırması sonrası dört ayın en yüksek seviyesinden gevşedi.

ABD'de özel sektörün fonladığı Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ham petrol stokları geçen hafta 7.54 milyon varil arttı. Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) Çarşamba günü açıklayacağı resmi veriler de bunu teyit ederse, ABD'de stoklar Mayıs ayından bu yana en büyük artışını gerçekleştirmiş olacak.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de koronavirüs pandemisinin iyileşmeye geçmeden önce daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu. Petrol Salı günü, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin ekonomilerini tarihin en büyük resesyonundan çıkarabilmek için dev bir teşvik paketi konusunda anlaşmaya varmasının ardından yükseldi. İlk koronavirüs aşısının bu yıl onaylanabileceğine ilişkin işaretler de olumlu havaya katkıda bulundu. Ancak fiyat rallisi son dönemde teklemeye başladı ve ham petrol fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini artan virüs vaka sayısına ve OPEC + koalisyonunun gelecek aydan itibaren arz kısıntılarını azaltacak olmasına çevirmeleri ile birlikte varil başına 40 dolar yakınına sıkıştı.

VI Investment Corp. analisti Will Sungchil Yun, "ABD'de koronavirüs salgınında zirveye ulaşılmamış görünüyor ve bu da küresel ekonomide yavaşlama endişelerini artırıyor," dedi ve "ABD stoklarında ve OPEC + koalisyonunun üretimindeki artışla birlikte, arz tarafından da bir rahatlık yok" değerlendirmesinde bulundu.

Eylül vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, önceki seansta yüzde 2.4 yükseldikten sonra yüzde 0.5 düşerek Singapur saati ile 12:05'te varil başına 41.71 dolara indi. Eylül kontratı dün 6 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Ağustos vadeli kontrat Salı günü yüzde 2.8 yükselişle 41.96 dolardan vadesini doldurdu.

Eylül vadeli Brent petrol, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, Salı günü yüzde 2.4 yükseldikten sonra yüzde 0.4 gerileyerek varil başına 44.13 dolara düştü.

Kaynak: Bloomberg