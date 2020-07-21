İran'da güncel koronavirüs vakaları: 242 bin 351 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 229 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 14 bin 634'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 625 artarak, 278 bin 827'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 589'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 242 bin 351 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Rezevi Horasan, Alborz, İlam, Huzistan, Mazenderan, Fars, Zencan, Gülistan, Kerman ve Luristan eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.