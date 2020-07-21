Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran'da yerli yapım "Lazer güdümlü" füze sistemi tanıtıldı

İran Devrimi Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, dün sabah saatlerinde Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerinin Fetih İnsansız Hava Aracı (İHA) Grubunu ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında İran'ın yerli imkanlarla ürettiği "Lazer güdümlü" füze sistemi tanıtıldı.

Burada konuşma yapan Tümgeneral Selami, Devrim Muhafılzarı Ordusu'nda hakim askeri doktirnin derin taarruz olduğunu anlatarak, İHA desteğine de ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

İran: Bölgeki ülkeler ile diyalog yapmaya hazırız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran’ın bölgedeki meselelerin çözülmesi için komşu ülkelerle diyalog yapmaya hazırlıklı olup olmamadığına ilişkin olarak, “İran, her zaman bölgede istikrar, güvenlik ve huzur sağlamaktan yanadır” dedi.

Bölgedeki ihtilafların yalnızca diyalog yoluyla çözüleceğini vurgulayan Musevi, “İran İslam Cumhuriyeti bölgede istikrar ve güvenlik sağlanması için her zaman dış müdahale olmadan bölge ülkeleri arasında diyalog yapılmasına inanıyor” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Zarif bugün Moskova'ya gidecek

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bölgesel ve küresel konuları ele almak üzere bugün Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidecek.

Zarif, Moskova temasları sırasında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacak.

İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 217 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 14 bin 405'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 414 artarak, 276 bin 202'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 583'ünün durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 240 bin 87 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.