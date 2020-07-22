Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

General Süleymani'ye düzenlenen suikastı asla unutmayacağız

Resmi bir ziyaret kapsamında Tahran'a gelen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, dün akşam saatlerinde İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile görüştü.

İran’ın hiçbir zaman Irak’ın içişlerine karışmadığını ve karışmak istemediğini vurgulayan İslam Devrimi Lideri, “İran, toprak bütünlüğü korunan ve halkı birlik içinde olan onurlu ve bağımsız bir Irak’tan yanadır.” ifadelerinde bulundu.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, General Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis’e yönelik düzenlenen suikastın Amerika’nın Irak’taki varlığının bir sonucu olduğunu kaydederek, “Onlar sizin misafirinizi kendi evinizde (Irak'ta) katledip apaçık bir şekilde bu cinayete itiraf ettiler. Bu küçük bir mesele değildir. İran İslam Cumhuriyeti hiçbir zaman bu olayı unutmayacak ve kesinlikle Amerikalılara karşılık verecektir” dedi.

Zarif'ten Tahran-Moskova anlaşmasına ilişkin açıklama

Rus yetkililerle görüşmek üzere dün Moskova’yı giden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif burada yaptığı konuşmada, İran ve Rusya arasındaki ilişkilere değinerek, “İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya arasındaki ilişkiler stratejiktir ve uluslararası düzeyde önemli gelişmelerin yaşandığı mevcut durumda, Rusya ve Çin hükümeti gibi diğer dostlarımızla düzenli olarak görüşmeler yapılması gerekiyor” dedi.

Zarif, İran’ın Moskova ile olan anlaşmasını uzatıp uzatmamayacağıyla ilgili olarak, “Bu anlaşmanın uzatılması bizim gündemimizdedir. Rus arkadaşların başka bir uzun vadeli anlaşmaya hazır olmaları durumunda anlaşmanın uzatılması kesinlikle bizim gündemimizdedir” ifadelerinde bulundu.

Ruhani: İran-Irak ticaret hacmi 20 milyar dolara çıkarılacak

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi bir ziyaret kapsamında İran’a gelen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “Sayın Mustafa el-Kazımi kritik bir durumda Irak'ta görev aldı ve görev yaptığı birkaç ay boyunca iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde iyi adımlar atıldığına tanık olduk. Bu konuyu bugün konuştuk” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Tahran ile Bağdat'ın iki ülke arasındaki ticari ilişkileri 20 milyar dolara çıkarmayı planladığını söyledi.

İran'da güncel koronavirüs vakaları: 242 bin 351 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 229 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 14 bin 634'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 625 artarak, 278 bin 827'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 589'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 242 bin 351 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.