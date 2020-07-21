Zarif'ten Tahran-Moskova anlaşmasına ilişkin açıklama

Bugün sabah saatlerinde Rus yetkililerle görüşmek üzere Moskova’yı giden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif burada yaptığı konuşmada, İran ve Rusya arasındaki ilişkilere değinerek, “İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya arasındaki ilişkiler stratejiktir ve uluslararası düzeyde önemli gelişmelerin yaşandığı mevcut durumda, Rusya ve Çin hükümeti gibi diğer dostlarımızla düzenli olarak görüşmeler yapılması gerekiyor” dedi.

Bu ziyaretin başarılı sonuçlara varmasını temenni eden Zerif, nükleer anlaşma, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin bu görüşmenin ana gündeminde yer alacağını söyledi.

İran’ın Moskova ile olan anlaşmasını uzatıp uzatmamayacağıyla ilgili olarak, “Bu anlaşmanın uzatılması bizim gündemimizdedir. Rus arkadaşların başka bir uzun vadeli anlaşmaya hazır olmaları durumunda anlaşmanın uzatılması kesinlikle bizim gündemimizdedir” ifadelerinde bulundu.