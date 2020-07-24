Rusya: Putin ve Trump'ın İran konulu görüşmesi umut vericiydi

Rusya'nın Viyana'daki Uluslararası Kurumlar nezdindeki temsilcisi Mihail Olyanov, sosyal medya hedabı Twitter üzerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Olyanov'ın yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Gayet umut verici bir haber. Bu, her gün gerçekleşmiyor. Rusya ve ABD liderleri İran konusunda görüş alışverişinde bulundu. İki lider, bölgesel istikrar ve küresel nükleer silahsızlanmaya yönelik ortak çabalara da değindiler" belirtildi.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilmişti.