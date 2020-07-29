Pakistan: İran yolcu uçağı olayı ABD ile İsrail'in oyunu

Pakistan İnsani Hukuk Bakanı Shireen Mazari, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Suriye hava sahasında Mahan Havayolları’na ait 1151 sefer sayılı uçağın ABD savaş uçakları tarafından taciz edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Bu olayın ABD ile İsrail'in tehlikeli oyunu olduğunu belirten Pakistanlı yetkili, "Bu, aslında savaş havası yaratarak dış politika krizde rakiplerden en iyi şekilde yararlanmak için kullanılan bir araçtır" dedi.

Bakan Mazari, "Bu olay, istikrarsızlıkla karşı karşıya olan Orta Doğu üzerinde gerçekelşti." ifadesini kullandı.

Son günlerde Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Havayolları'na ait bir yolcu uçağı Suriye üzerindeyken iki ABD savaş uçağı tarafından taciz edilmişti.