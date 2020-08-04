İran'dan son koronavirüs açıklaması: 272 bin 535 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 212 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 17 bin 617'ye çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 751 artarak, 314 bin 786'ya ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 132'sinin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 272 bin 535 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Tahran, Doğu Azerbaycan, Merkezi, Rezevi Horasan, Kuzey Horasan, Alborz, Erdebil, Mazenderan, Gülistan, Kerman, Simanan, Gilan ve Yezd eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.