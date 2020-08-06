Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İslam Devrimi Lideri'nden Lübnan halkına taziye mesajı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Beyrut'ta meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına neden olan patlama nedeniyle bir taziye mesajı yayınladı.

KHAMENEI.IR sitesinin Twitter hesabından yayınlanan İslam Devrimi Lideri'nin mesajı şöyle:

"Beyrut limanında meydana gelen, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına neden olan ve büyük hasarlara yol açan patlama nedeniyle aziz Lübnanlı vatandaşlara başsağlığı diliyoruz. Onların yanındayız. Bu olay karşısında sabır, Lübnan'ın onurlu tarihinin altın yaprağı olacak."

İran'dan Lüban'a taziye mesajı ve yardım teklifi

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, meclisin açık oturumunda konuşma yaptı.

Galibaf konuşmasında Lübnan'da meydana gelen patlamaya işaret ederek, "Beyrut limanındaki acı olay sırasında hepimizin kalpleri üzüntü ve kederle doluydu. İran halkı Lübnan'ın yaslı halkı ile dayanışma içerisindedir" dedi.

Galibaf, İran her zaman olduğu gibi herhangi bir işbirliği ve insani yardıma hazır olduğunu belirterek, "Bunu gerçekleştirmek ve hızlandırmak için İranlı yetkililer Lübnan yetkilileriyle birlikte çalışacaktır. İran Kızılayı ve yardım kuruluşlarından olay yerinde Lübnan ve Beyrut'taki kardeşlerimize yardım etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ruhani: Beyrut'a tıbbi malzeme ve yardım göndermeye hazırız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Beyrut'taki patlama nedeniyle Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a taziye mesajı gönderdi.

Ruhani, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek, "İran olarak Beyrut'a tıbbi malzeme ve yardım göndermeye ve aynı zamanda yaralıların tedavisine yardımcı olmaya hazır olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Bu olayın boyutlarının en kısa sürede belirlenmesini ve huzurun bu kente geri dönmesini umuyoruz" dedi.

İran Kızılayı Lübnan'a insani yardım malzemesi gönderiyor

İran Kızılayı Kurumu Sözcüsü Muhammed Nesiri, "4 Ağustos 2020 Salı akşamı Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından, İran Kızılayı olarak insani amaçları için ilk aşamada, tıbbi ilaç ve tıbbi malzemelerin yanı sıra 9 ton ağırlığında olan 2 bin adet 72 saatlık gıda paketi Lübnan'a gönderilecek" dedi.

İran Kızılayı bir sahra hastanesi kuracağını anlatan Nesiri, Lübnan'a en kısa sürede bir sağlık ekibi gönderileceğini aktardı.

İranlı yetkili, "Bu sağlık ekibi, bu akşam Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gidecek uçakla 22 sağlık görevlisinden oluşuyor. İran Kızılayı'nın bu insani yardım sevkiyatı, Lübnan Kızılhaç başkanı George Kataneh'in Beyrut patlama mağdurlarına insani yardım ihtiyacı için talebi üzerine yapılmaktadır" açıklamasını yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 185 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 17 bin 802'ye çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 697 artarak, 317 bin 483'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 129'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 274 bin 932 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.