İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 185 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 17 bin 802'ye çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 697 artarak, 317 bin 483'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 129'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 274 bin 932 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Mazenderan, Tahran, Gülistan, Kuzey Horasan, Erdebil, İsfahan, Alborz, Rezevi Horasan, Kirman, Simnan, Batı Azerbaycan, Merkezi, Yezd ve Gilan eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.